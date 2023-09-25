台劇女神陳子玄昔在《世間情》、《天之驕女》等作品表現不俗，以精湛演技獲得大眾的喜愛。近期，她推出個人的首本電子寫真，多張養眼辣照讓粉絲們看得嗨翻，而她也頻頻在社群上發文宣傳，吸引更多網友們前來朝聖。

陳子玄除了忙碌於事業，平時也用心經營社群，不時在其上曬出工作花絮以及生活大小事與網友分享。近期，推出首張寫真的她，在社群上曝光一系列辣照，日前她才釋出一張上身搭配休閒T恤，卻「下半身失蹤」的穿著，坐在廚房流理檯邊，咬著吐司對鏡頭甜笑，害羞打扮讓粉絲們看得嗨翻。

此外，陳子玄昨(24)日下午再度加碼PO出身穿「清涼泳裝」的美照，只見畫面中，她身穿「布料極少」的橘色泳裝，手拿蓮蓬頭對著身體沖涼，凹凸有致的纖細身材，加上她面向鏡頭的嫵媚眼神 ，讓粉絲們看了嗨翻，紛紛留言表示：「真的很美」、「想走到子玄姐的心理」、「視角離不開，美翻了。」

事實上，陳子玄曾透露自己在17歲成為網拍模特兒，便萌生了拍全裸寫真的念頭，「我想要20、30、40、50、60歲每個階段都拍寫真，如果可以就全裸好了，都是皺紋的時候也可以拍。」不過礙於自家老爸對於她的性感穿搭無法接受，直到過了三十歲，她才重拾這項夢想，毛遂自薦找上出版社合作。