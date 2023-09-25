由微軟支持的新創公司OpenAI的執行長阿特曼(Sam Altman)周一在台北的一場演講表示，儘管他不太擔心政府的過度監管，但是這種情況有可能發生。

此外他還擔心監管的不足，「在我們的產業的人經常違反規定，我們一直呼籲監管，但是僅限於最強大的(AI)系統」。

「像GPT4威力的一萬倍的模型，像人類文明一樣的聰明，不管怎麼樣，這些模型都值得受到一些監管」，阿特曼在參加由前鴻海董座郭台銘的慈善基金會所主辦的一場AI活動上，他如此表示，科技業存在著「反射性的反監管現象」。

「監管不是單純的好事，但是它從許多方面來說都是好的。我不想在每次登上飛機之時都對飛機安全性提出看法，但我相信飛機是非常安全的，我認為在那裏的監管一直是一種正面的事情」。

「監管可能會出錯，但是我不認為我們會坐視不管。事實上，我們認為某種版本的監管是很重要的」。