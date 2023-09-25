截至9月22日止，股票已上櫃家數總計814家，今年度已經有10家公司順利上櫃，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有宸曜(6922)、鑫傳(6856)、衛司特(6894)、進能服(6692)、伯鑫(6904)、竣邦-KY，俟董事會核議有寶陞(2948)1家，待審議有昱展新藥(6785)、欣新網(2949)、諾貝兒(6844)、佑全(6929)、創為精密(6899)。
興櫃股票部分，目前累計有319家，今年累計有45家登錄興櫃，目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有3家；戰略新板有2家。
根據櫃買中心統計，本周上櫃一般類股無掛牌公司，不過，興櫃市場相當熱鬧，9月25日有聯純(6977)登錄興櫃，9月28日有汎瑋材料(6967)、大井泵浦(6982)登錄興櫃，9月26日國際海洋-新(7583)登錄戰略新板。
截至9月22日止，股票已上櫃家數總計814家，今年度已經有10家公司順利上櫃，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有宸曜(6922)、鑫傳(6856)、衛司特(6894)、進能服(6692)、伯鑫(6904)、竣邦-KY，俟董事會核議有寶陞(2948)1家，待審議有昱展新藥(6785)、欣新網(2949)、諾貝兒(6844)、佑全(6929)、創為精密(6899)。
興櫃股票部分，目前累計有319家，今年累計有45家登錄興櫃，目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有3家；戰略新板有2家。
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