截至9月22日止，股票已上櫃家數總計814家，今年度已經有10家公司順利上櫃，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有宸曜(6922)、鑫傳(6856)、衛司特(6894)、進能服(6692)、伯鑫(6904)、竣邦-KY，俟董事會核議有寶陞(2948)1家，待審議有昱展新藥(6785)、欣新網(2949)、諾貝兒(6844)、佑全(6929)、創為精密(6899)。

興櫃股票部分，目前累計有319家，今年累計有45家登錄興櫃，目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有3家；戰略新板有2家。