《平均地權條例》促使房市轉入剛需市場，加上各區價位紛紛追高，地段與房價的性價比，成為首購、首換最關鍵的衡量。坐落嶺東建功重劃區的「勝美琚」，因地處七期10分鐘生活圈，房價卻只要4字頭，雄偉矗立23樓超高樓層，能一覽七期市容，又緊鄰嶺東科技大學的成熟生活機能，加上市政路延伸工程等利多，勝美琚瞬時躍升成為南屯新巨星，本案預計於2026年完工。

市政路延伸工程全長1950公尺，包含土地費用，工程總經費近70億元。台中建設局局長陳大田強調，市政路延伸全部完工後，除了能紓解台灣大道、五權西路及向上路交通負擔，並成為台中工業區、中科園區與精密機械園區的重要聯外道路，可全面帶動周邊發展；相對也銜接七期與嶺東，串聯成一個大七期生活圈，嶺東將是市政路延伸後首波受惠的地段。

市政路延伸線不僅能疏通向上路與五權西路車流量，並且更快速接軌七期生活圈。(圖/業者提供)

勝美琚現場專案副理李采門表示，嶺東建功重劃區擁有成熟生活機能，距勝美琚200公尺方圓即有6間超商。市政路延伸開闢工程第一階段預估2024年底完工，待後續全線完工後，可將嶺東商圈、七期市政中心、台中科技走廊、單元2重劃區及烏日高鐵站串接在一起，形成車程10分鐘的強大生活廊帶，勝美琚無異取得了七期生活圈的門票。匯聚了兆元科技產業鏈，銜扣新市政中心、國家歌劇院、台中銀行總部大樓、五星級萬豪酒店，新光三越、大遠百貨、公益路等百貨美食商圈，未來可以直接到國內最大的高鐵購物城等多元資源，勾勒出台中最強的都會核心生活區。其中，台中科技廊道，包含中部科學園區科、台中工業區、精密科學園區等，年產值超過上兆，吸引10萬名就業人口利多，加上嶺東商圈的租屋需求，形成了強大的市場紅利。就地段與房價性價比考量，勝美琚成功磁吸了眾多首購、首換客層，與科技新貴的目光。

嶺東建功重劃區擁豐沛的生活機能及教育資源，成周邊科技產業自住首選。(圖/業者提供)

嶺東建功重劃區經歷一波推案浪潮，指標建設品牌已紛紛購地、建設開發，包括理和、惠宇、精銳、順天、豐邑、麗寶、坤悅等知名建商紛紛插旗，截至目前該區共新增3000多戶，未來有望吸引超過8000個人口移入，儘管嶺東推案狂潮方興未艾，土地卻已趨近開發飽和，目前價位維持在4字頭，有相繼築高的走勢，對自住、置產客而言，選好地段、把握基期、掌握購入時間，將是買房的決勝關鍵。