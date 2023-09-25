簡千翔從副縣長王瑞德手中拿到泳渡日月潭成功證書。（曾雪蒨攝）

為了參加泳渡日月潭活動，簡千翔天天勤練泳技與體力。（縣議員簡千翔提供）

前總統馬英九成功挑戰第10次泳渡日月潭，民眾黨現任縣議員簡千翔首次報名參加，也成功完成泳渡日月潭挑戰，成為現任議員泳渡日月潭第1人，他接下泳渡成功證書時開心的說「我跟馬總統幾乎同時抵達，感覺太棒了！」

「這是我第1次參加，感覺太棒了，以後每一年我都要參加！」7年級生簡千翔說，為了參加這次泳渡日月潭活動，天天到泳池練泳技練體力，一口氣挑戰泳渡日月潭約3000公尺長泳，終於成功遊完全程。

「真的很累，但很滿意自己成績，也很有成就感。」簡千翔說，主辦單位安排他跟馬總統、縣長一起施放總統魚魚苗、鳴槍之後，約8點多下水，因為擔心交通問題，活動前1晚就到魚池過夜，當天一早就到日月潭朝霧碼頭做準備，沒想到現場已經有很多泳者已經在現場摩拳擦掌！

「很榮幸可以跟馬前總統一起出發，也在差不多的時間到達終點，紀錄約2小時50分鐘！」簡千翔說，這次泳渡的經驗非常棒，但游下來才發現自己還有許多可以改進的地方，尤其馬總統最佳紀錄才1小時37分，自己一定要繼續養成游泳健身好習慣，勤練泳技，挑戰自己今年的紀錄，「明年一定會再來！」

縣府表示，現任議員游顥尚未擔任縣議員前，曾報名參加泳渡日月潭活動，但以現任南投縣議員身分參加活動且拿到泳渡日月潭成功證書，簡千翔議員是第1人，恭喜簡議員成功泳渡，也預祝簡議員明年再報名參加，一次游的比一次更快！