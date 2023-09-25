李康生（左起）、蔡明亮、亞儂今出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

蔡明亮、李康生、寮國新演員亞儂25日出席電影《日子》媒體茶敘，電影紀錄李康生小中風導致脖子歪掉的那段尋醫日常。除了李康生有病在身，其實蔡明亮也在幾年前爆發過恐慌症，最嚴重的時候甚至1周進4次急診室，他還留過遺書給至親摯友，內容連遺物如何分配都規劃好，寫了很多張A4紙。

蔡明亮看待生死挺淡然，但還是想多過一些日子，說自己沒什麼太崇高的追求，只希望能夠陪自己在乎的人久一點。李康生就形容蔡明亮很重感情，每當自己在外地拍戲，對方總會主動傳訊關心；而疫情期間亞儂在寮國回不了台灣，也每天都會跟蔡明亮通話，解封回台時，蔡明亮也親自去旅館接亞儂，即使無法立刻擁抱，也會從外面遙看隔離飯店裡的亞儂。

電影《日子》先前已在法國及美國上片，外媒口碑盛讚，熬過疫情後今年終於在台灣上映，片中有場亞儂幫李康生按摩的男男情慾重頭戲，李康生背部全裸趴在飯店的床上，亞儂則用按摩油幫他按摩，蔡明亮形容：「有些敏感的觀眾看了也覺得自己被按摩了。」

電影在泰國的飯店取景，蔡明亮笑稱拍攝時現場只有5位工作人員，非常隱密的拍攝，可能連飯店業者都不知道他們在拍電影，他自己非常喜歡這場戲，拍了20幾分鐘完全沒剪，直接放到正片中。問李康生會不會尷尬？他表示當然會害羞，但兩人語言不通有「男言之隱」無法事先溝通，全靠蔡明亮居中指揮。

隨《日子》上映，蔡明亮發起電影跨域藝術計畫，透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步展映，讓電影院、美術館同時開演開展。這次展覽中將展出《日子》系列畫作共有17幅，還有其他數10件實體作品。