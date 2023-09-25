國民黨總統參選人侯友宜此次訪美，學者認為普遍獲得美方好評，民進黨大老、前海基會董事長洪奇昌也指出，「保台」非民進黨專利，民進黨已無「保台」的優勢，民進黨選戰的情勢沒有像上次這麼有利。

國民黨總統參選人侯友宜日前結束美國行程返台，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中認為，侯友宜訪美獲得美方普遍好評，明確傳遞國民黨對北京表達善意的同時，也絕對會捍衛台灣民主的立場，從民進黨的優勢中扳回一城。

另據《太報》報導，民進黨大老、前海基會董事長洪奇昌也認為，侯友宜這次訪美的表現超乎預期，「保台」已成為共識，非民進黨專利，民進黨已無傳統「保台」的優勢。

洪奇昌直言，侯友宜這次訪美，讓美國對國民黨有新的看法，國民黨基本上也強調台灣生存發展，「保台」是維護台灣現行憲政體制，中華民國台灣的事實。因此，民進黨選戰的情勢沒有像上次這麼有利。