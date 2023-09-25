進口蛋疑似過期仍流入市面爭議未休。高市府24日深夜發新聞稿指出，台農、信興蛋品公司拒不提供進銷單據並堅不吐實，蛋品流向不明數量高達425萬顆。對此，衛生局依法各重罰400萬元，並於9月13日移請高雄地檢署偵辦。就在民間對於敢不敢吃蛋仍有疑慮的當下，今(25日)有網友在網路論壇發文附圖指出，他9/18在超市買的雞蛋，10/7才到期，請問這是進口蛋嗎？只見打出來的雞蛋顏色如同巴西國旗配色，引發熱議。

粉專「黑框作業」今(25日)在臉書分享一張圖，名為「巴西國旗配色的雞蛋」，只見有網友在論壇分享他打出來的蛋，蛋清部分竟已腐壞呈現綠色，蛋黃中間也有一塊深色，蛋殼裡更驚見墨綠色殘留物，與巴西國旗色頗有神似之處。

該網友表示：「9/18在ＯＯ買的ＸＸ雞蛋，10/7才到期，請問這是進口蛋嗎？」經查，原圖文出自「ＯＯ消費經驗老實說」臉書社團。

不少人發出質疑，臉友表示「只要有人po臭蛋文，第一時間馬上有上來護航，還有質疑對方帶風向，臭蛋風波這麼大，都是事實有啥好帶風向的，我個人也在ＯＯ買到臭蛋，只是沒有po文也沒退貨，自認倒楣而已！ps:只要能買到台製雞蛋，物價該漲就漲吧」、「好多人護航，真牛逼！」