面對網友的威脅與恐嚇，林裕紘今(25)日透過臉書貼出律師聲明，將提出刑事告訴以維護自身權益。（取自「Lin bay 好油」粉專）

農業粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘近期因爆料多項進口蛋爭議與內幕，日前指出家人遭網友肉搜與恐嚇，宣布粉專暫時停更。沈寂數日後今(25)日透過臉書貼出律師聲明，將提出刑事告訴以維護自身權益。

該聲明指出，關於林裕紘先生因「進口巴西難蛋誤標效期」議題，於近日遭恐恐嚇危害人身安全一事，此已對林裕紘先生與其家人及工作造成嚴重影響與莫大困擾。蓋林裕紘先生係基於維護專業、食安之公共利益及個人言論自由，查證並評論進口巴西蛋議題，如今遭威脅危害人身安全，林裕紘先生對此深感畏怖。

其次，另近日有臉書粉絲專頁屢稱 “林裕紘先生經營公司，卻無法售出任何產品’’，使公司虧損云云，此與實情不符，已妨害林裕紘先生之名譽，林裕紘先生對此等無妄抹黑行為亦深表困擾。

三、綜此，針對上揭事件致生之紛擾，除配合驗警之調查與偵辦外”，林裕紘先生並委託本律師提出刑事告訴以維護自身利益，期盼各界對於公共議題均能理性討論、共同監督我國農業與食品安全，保障民眾健康為荷。