自稱「配音菜鳥」的許光漢一進錄音室就展現過人天份。（甲上提供）

電影男主角「真人」的中文配音由曾敬驊擔綱。（甲上提供）

日本動畫大師宮﨑駿暌違10年集大成新作《蒼鷺與少年》，10月6日將在台中日文版大銀幕登場，中文版配音名單今正式揭曉，特別邀來兩大男神許光漢、曾敬驊夢幻共演，分別聲演片中兩大靈魂人物「蒼鷺」與少年「真人」，更有金馬影后李心潔加持，一人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」兩角，演繹動人母愛。

對於首度為吉卜力動畫片配音，3位明星都表示與有榮焉，透過搶先釋出的精采花絮片段，可以看到3人展現超專業的配音模樣。自稱「配音菜鳥」的許光漢，一進錄音室就展現過人天份，磁性嗓音彷彿自帶魔力，瞬間引人進入魔法世界氛圍，還能一秒切換情緒濃重的台詞，連最難表達的氣音都信手捻來，令聲音導演讚譽有加，配到最後進度大超前，足足提早4小時收工。

曾敬驊則為男主角「真人」獻出動畫配音初體驗，由於要配音的角色是10幾歲的少年，起初他擔心自己的聲音不夠少年，刻意將聲音拉高或提亮，但聲音導演告訴他不用做太多設定，其實他的聲音很有少年感，有時甚至聽起來只有8到10歲；曾敬驊一點就通，便開始放膽去玩。

李心潔表示自己和孩子們都非常喜歡宮﨑駿動畫，兒子4歲時看的第一部動畫片就是《龍貓》；這次她在《蒼鷺與少年》中文版配音挑戰一人分飾兩角，分別為真人生母「久子」及繼母「夏子」，事前她慎重地調整飲食，只吃清淡食物保養嗓子，維持最佳狀態演出，她說：「宮崎駿先生是我們都很尊重的創作人，他已經80幾歲還持續在創作，這個精神是我非常尊敬的，有榮幸為角色配音，我一定要讓自己在最好的狀態，將他細膩刻畫的人物情感詮釋到非常到位。」