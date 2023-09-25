鋼琴家陳毓襄再度挑戰她的拿手曲目普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲。（台北市立交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

義大利指揮名家斯卡尼（Rico Sacanni）本周來台，首度和鋼琴家陳毓襄同台演出，曲目為經典的普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲，樂團為台北市立交響樂團。陳毓襄表示，「斯卡尼是一位了不得的指揮，因為他無論甚麼曲子，總譜都是全部背起來。」

斯卡尼的指揮錄音專輯超過百張，也曾以鋼琴家身分活躍於樂壇上，有超過300場的鋼琴演奏經歷。1984年於卡拉揚國際指揮大賽獲得首獎後便開啟指揮生涯，曾多次以客席身分與全球最重要的交響樂團及音樂家合作。近年也活躍於亞洲舞台，多次指揮東京愛樂樂團、讀賣日本交響樂團，現為貴陽交響樂團終身榮譽總監。

上半場兩人將合作演出普羅高菲夫《C大調第三號鋼琴協奏曲》，這首作品考驗演奏者對於鋼琴技巧的靈活度，是普羅高菲夫最受歡迎的鋼琴作品之一。陳毓襄2008年便曾與北市交在北京奧運開幕典禮合作演出，今年搭檔指揮斯卡尼同台再演。

音樂會下半場為史特拉溫斯基的《春之祭》，今年適逢世界首演110周年，斯卡尼表示，「這首作品改變了古典音樂的未來。」《春之祭》的演出在當年雖歷經多番波折，卻也成就了此曲在音樂史上不可取代的地位。

演出將於9月28日在台北國家音樂廳登場。