藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，她今年2月14日登記與男友結婚，正式升格人妻，近日她在節目分享遇到奧客的經歷，沒想到近一步了解原因後卻哭笑不得。

熊熊在節目《同學來了》分享副業遇到的特殊顧客，剛推出「嘎蹦熊」餅乾商品時，因為太熱賣缺貨，有不肖人士看到其中商機，盜用熊熊與品牌的照片另外販售，但寄出的卻是別的零食，並非熊熊的品牌商品，結果對方被詐騙後跑來熊熊品牌粉專客訴，怒噴「你的回答反應真的讓我覺得很沒有要處理的態度，被欺騙是我自己的問題沒有錯啊，但是妳的回答好像不干妳的事一樣，如果妳真的是公眾人物的話，講話真的不能這樣回答，只會讓人家更加生氣、不能理解」，由於對方並非從正規渠道購買，還威脅要退粉，因此熊熊也非常頭痛，只能算了。

熊熊分享一例副業客訴。（圖／同學來了YouTube）

還有一位顧客反應產品廣告不實，了解後對方認為產品圖片餅乾是撒出來的，但收到的餅乾沒有撒出，打開後裡面還有空間，讓熊熊笑翻「可是你如果收到餅乾撒出來，它撒在外面那些你敢吃嗎？」但對方表示是因為看廣告餅乾是撒出來才買，最後熊熊也補寄了小包裝給顧客，無奈解釋「大部分客人都是合理的」。