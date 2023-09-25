宜蘭縣冬山鄉第四公墓萬善堂工程今舉辦動土典禮。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為促進殯葬設施符合環保永續經營並提供優質服務，切合現代需求兼顧公眾利益，以營造宜蘭縣冬山鄉殯葬設施綠能環境，讓先人有莊嚴的安置所；遂斥資2600萬元興建萬善堂安置無主骨灰骸，祭拜無主孤魂，規畫為2層樓建築物，裝修約1200個骨灰櫃，今（25日）舉辦動土典禮，預計2024年底竣工。

冬山梅園生命紀念館為全縣第一座綠能建築物，其館內裝潢分兩工期，第1期於2018年9月落成啟用，規畫有雙人骨灰櫃塔位、檜木造神主牌位及儲骨櫃位等共49000個櫃位，目前剩2至3成可購買；第2期裝修經費約5億元，由得標廠商規畫中，預計有50000個塔位。現另在紀念館園區增設萬善堂，以祭拜無主孤魂。

鄉公所表示，興建萬善堂目的在於安置無主骨灰骸，渡化無形魂魄，建塔奉祀，祭拜無主孤魂，規畫為2層樓建築物，其容積樓地板面積450.55平方公尺（約136.3坪），一層面積200平方公尺，二層樓地板面積約171.55平方公尺，亦有環保金銀爐含雨遮79平方公尺、綠化空間預計裝修約1200個骨灰櫃及一大型八卦納骨塔。

此工程於規畫設計期間邀集地方民意代表多次充分討論，依其意見進行設計以符合大眾化需求；今日上午冬山鄉長林竣輔、代表會主席黃強呈及與會貴賓等人持鏟動土，焚香祝禱工程順利，預計2024年底竣工。

林峻輔自上任以來即十分重視養生送死之人性尊嚴，他說，台灣民眾相信祭祖是一種重要活動，更是慎終追遠、緬懷先人的表現；至於奉祀無主先人乃是基於人道的關懷，悲憫其無人祭祀而為之建祠，使其有所依歸。因此，公所興建萬善堂祭拜，不僅關懷在世之人，同時也關懷已逝者，是推己及人的高尚情操表現。