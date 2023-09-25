為提升硬筆字文化，臺南市硬筆發展協會在中秋節前夕特別企劃一場硬筆書法比賽。除了書香、筆墨情外，主辦單位也應景在現場贈送每位嘉賓與比賽民眾一人一顆柚子，並讓大家在柚子上寫上一句勉勵語，此別出心裁的風情、於現場散播中秋月圓的溫情，也為本次活動添增無限激情！

臺南市硬筆發展協會為提升硬筆字文化，在中秋節前夕特別企劃一場硬筆書法比賽。（圖片來源：臺南市硬筆發展協會提供）

臺南市硬筆發展協會許旗成理事長表示，很多民眾還是不知道什麼是硬筆書法，其實早期用樹枝或骨頭在地上寫字，這就是硬筆的由來，只是大家都忽略了最原始的方式了。很感謝議長與市議員的推動與支持，提供市議會大廳作為硬筆書法比賽場地。民眾也能藉機踏進議會，參觀議會殿堂，也参看平日議員的辦公場所。

早期用樹枝或骨頭在地上寫字，這就是硬筆的由來，只是大家都忽略了最原始的方式了。（圖片來源：臺南市硬筆發展協會提供）

臺南市議會秘書長徐健麟也到場致詞並參與書寫活動，也是書法好手的他表示，硬筆書寫真的非常方便、隨手可得，議會也會一起推動有溫度的硬筆字，希望能引起更多人注重這區塊。寫字真得能訓練靜心及專注力。而且愛寫字的孩子不會變壞，也不會寫出不好文語。不但能練得一手好字更能修養心性，一舉數得。寫字可練心性、呼籲大家能注重此舉，也期望藉此全家一起來，促進親子關係。

臺南市議會秘書長徐健麟也是書法好手（圖片來源：臺南市硬筆發展協會提供）

臺南市硬筆發展協會總幹事表示，比賽完常收到許多參賽者家長的感謝函，表示這樣的活動除了增進親子互動外，還能在比賽現場還認識很多同好朋友，大家互相交換學習心得，小朋友也相互交流，真是收穫良多。

臺南市硬筆發展協會推廣硬體書法不遺餘力。（圖片來源：臺南市硬筆發展協會提供）

這次硬筆書法活動、除了各組別的比賽外，還有硬筆初級檢定認證，評審特別邀請國際書法大師王海峰、吳英賔、羅慧，硬筆老師吳培基、胡順華，參與民眾都非常興奮能有這次認證。協辦單位臺南市星月音樂藝文協會理事長更呼籲該會會員一起來參與，除了愛唱歌之餘，更應該靜下來練練字，讓身心動靜平衡，提升藝術品質與價值，該會會員也非常開心能一起來共襄盛舉。