「饗食天堂」台中三井LaLaport店開幕，特別以台中在地食材大甲芋頭研發做成4道香芋料理迎賓。(饗賓餐旅事業提供)

「饗食天堂」台中三井LaLaport 是品牌第11家分店，全店414坪共376個座位，是中部最大分店。(饗賓餐旅事業提供)

「饗食天堂」台中三井LaLaport店以「東泉」辣椒醬、太陽餅做成風味獨特且只送不賣的限量「饗味台中巧克力」開幕禮迎客。(饗賓餐旅事業提供)

饗食天堂LaLaport台中店承襲品牌「一餐區一主題」規劃，逾百道多國料理，8歲到80歲都可盡情享用。(饗賓餐旅事業提供)

台中人久等了，被稱為「國民Buffet」的饗賓餐旅旗下品牌「饗食天堂」今(25)日在於台中三井LaLaport 南館3樓開幕，業者表示今天訂位全滿，假日已一路客滿到雙十連假，平日還有少量位子可預約。新店開幕期間不僅推出以大甲芋頭、「東泉」辣椒醬入菜的限定料理，還有以「東泉」辣椒醬、太陽餅做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」開幕禮，消費單筆滿3000元可獲贈1份，每餐期限量100份。

「饗食天堂」台中三井LaLaport 是「饗食天堂」第11家分店，這也是品牌時隔12年再度於台中展店，全店414坪共376個座位，是中部最大分店。除了占地最廣的優勢，饗食天堂LaLaport台中店還祭出台中限定的好料迎賓，開幕期間推出台中名產「東泉」辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」，還特別以台中知名的大甲芋頭研發做成4道香芋料理，包括芋泥和鹹蛋黃交融的「香芋花壽司」、甜香誘人的「芋泥奶酪」、「芋泥巴斯克」、「芋見蒙布朗」等；品牌更獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」，讓客人無限暢飲。

饗食天堂LaLaport台中店承襲品牌「一餐區一主題」規劃，7.0升級版的8大餐區人氣料理有烤澎湖鮮蚵、炙燒松露干貝握壽司、現煮鮮蚵虱目魚湯等，兒童餐枱則有最受孩子們喜愛的迷你漢堡堡、港點推車等，琳瑯滿目的菜色，8歲到80歲都可盡情享用多國美饌。

店面設計風格以「饗品工藝結合技藝之美」為概念，日式中島區展現相撲技藝的力與美、日式烤炸區的靜謐和風庭園、西式秀廚的鐘錶精緻工藝、中式秀廚區的活字版鑄字印刷等，結合古今工法讓店面整體更顯質感。

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