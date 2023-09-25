秋節將屆，蔡英文總統今天下午前往臺中視導陸軍機步第234旅、52工兵群及特指部特4營，並頒發加菜金。蔡英文表示，國軍總是在人民有需求、國家有需要的時候，就趕到第一線，並以專業和效率獲得人民的信任及安心，她感謝國軍堅守崗位，守護國家安全。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、國防部長邱國正、總統府副祕書長黃重諺、陸軍司令鍾樹明、副總長執行官鄭榮豐、第五作戰區指揮官章元勳、234旅長盧士承、52工兵群指揮官林志翰、航特部指揮官張台松及特戰指揮部指揮官邱之峰等人陪同前往慰勞官兵。

她抵達後，分別視導「無人機偵蒐目標暨火力要求演練」、「救災裝備」、「六項核心職能暨蒐報小組」、「部隊體能訓練」及「戰術繩索應用」等，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

蔡英文表示，再過幾天，就是中秋連假，她來到中部地區，為營區的弟兄姊妹加油打氣，更要代表國人向大家致上最深的感謝。這是中部地區重要的戰備部隊，在各項演練中，她看到大家以高昂的士氣，展現了紮實的訓練成效。

除了平常的訓練外，她說，上個月，卡努颱風造成南投山區嚴重的災情，我們特指部的同仁也前進廬山部落，搜尋失聯民眾；234旅派遣千人以上的兵力，執行土石清淤、物資協運等工作；52工兵群也出動挖土機、淨水裝備等大型機具，協助災後的復原。

她知道也有特4營弟兄的家人受困山區，在連長和士官幹部的協助下，物資順利送到親人身邊，弟兄也見到了家人。「這段時間，大家都辛苦了」。我們第五作戰區在這次的救災任務中，迅速編組、調度，讓傷亡減到最低，災區民眾也可以盡早恢復正常生活。

蔡英文肯定國軍總是在人民有需求、國家有需要的時候，就趕到第一線，並以專業和效率獲得人民的信任及安心。「再次感謝各位的辛苦，大家堅守崗位，守護國家安全，也預祝大家中秋節快樂」。