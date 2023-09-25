原本台灣球迷擔心的中華男籃歸化球員阿提諾出賽問題，終在25日下午兩點的杭州亞運男籃領隊會議結束過後，確定阿提諾可在亞運男籃出賽，中華男籃總教練桑茂森也提前預告26日晚上8點出戰香港的先發名單，將是林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎。

「今天下午的領隊會議，就是各隊把各自名單名字確認，然後就是順利通過，所以阿提諾應該可以出賽，暫時不用擔心這個問題了，」原本擔心杭州亞運主辦方會以居住未滿歸化地3年為由禁止阿提諾出賽的桑茂森說，「我們現在就是好好練球備戰。」

至於先前桑茂森早已公開過這次杭州亞運的預估先發名單，除了決定把得分爆發力強的新北中信特攻後衛阿巴西，從瓊斯盃先發位置改成球隊第六人角色，更還在審慎考慮到底要用「69大魔王」盧峻翔或是「KIWI」李啟瑋出任阿巴西原本的先發位置。

而這個答案在今天也提前有了解答，準備隨隊前往浙江大學(紫金港校區)體育館進行賽前最後練球的桑茂森說：「我想最後還是用『69』擔任先發，希望這個先發陣容明天可以打得不錯。」