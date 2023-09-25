國慶慶籌會4日公布了今年國慶主題，為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，但卻被質疑，中華民國4字再度消失，配色也依然無青天白日滿地紅元素，引發外界熱議。國民黨台北市議員、南松山信義區立委參選人徐巧芯宣布，決定花下100萬元進行「國慶愛國計畫」，送出10萬支國旗，讓更多人能夠在10月10日站出來，共同吶喊我們對國家的熱愛，直呼「但願朝陽常照我土，莫忘烈士鮮血滿地！」

「10月10日，10萬國旗同賀國慶！」徐巧芯今(25日)在臉書發文表示，今天謝謝國民黨朱立倫主席來給我加油打氣（雖然他還沒有決定要不要送我iphone15但他說上次送的很值得），參與我們國慶日的大計畫！「我最近在忙什麼呢？就是在準備國慶日！」這份熱情的緣由來自於，在新聞上看到侯友宜總統候選人跟朱立倫主席，以及藍營縣市首長共同討論今年國慶要擴大辦理，「我就想說，那我能做什麼呢？」

徐巧芯強調，自己加入國民黨，就是因為熱愛中華民國，想要為大眾服務。自然在國慶日，有更多能力的時候，有更大的責任，應該主動付出更多。因此決定花下100萬元，進行這一場「國慶愛國計畫」，送出10萬支國旗，讓更多人能夠在10月10日站出來，共同吶喊我們對國家的熱愛！

「但願朝陽常照我土，莫忘烈士鮮血滿地！」徐巧芯提到，她我在國旗上貼了一張貼紙留言給大家，希望可以一起記得雙十國慶的意義，真正地熱愛我們的國家和歷史文化。如果願意支持這一份熱血的精神，讓青天白日滿地紅高高掛，歡迎支持最愛國的年輕立委候選人，支持徐巧芯！