雲林縣25日新增4例登革熱確定病例，分別為古坑鄉3例、斗南鎮1例，全縣累計已418例，其中古坑鄉328例最多，其次為斗六市67例，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

縣衛生局表示，登革熱確定418例中，古坑鄉達328例，斗六市67例，另外斗南鎮6例、林內鄉5例、虎尾鎮5例、西螺鎮3例、莿桐鄉2例、大埤鄉1例、台西鄉1例。

衛生局強調，登革熱唯一傳播途徑為「蚊子叮咬」，當病媒蚊叮咬處於可傳染期的登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成社區中的傳播。

衛生局指出，登革熱的症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，會出現突發性燒、頭痛等，故發病初期較難區分，如出現疑似症狀，請盡速就醫，並務必告知醫師相關活動史。