台東池上鄉「伯朗大道」田園景緻引人朝聖，電動四輪車成為觀光暢遊首選，但摔車、翻覆意外頻傳，台東縣政府為保障遊客安全，2年前公告訂定「台東縣慢車管理自治條例草案」，由於拼裝車無出廠證明，申請許可證及牌照卡關，條例至今未上路，擬尋求第三方認證解套。

台東池上鄉「伯朗大道」正式名稱為錦新3號道路，因伯朗咖啡廣告一夕爆紅，由於全長約2.2公里，以人力踩自行車遊賞略為吃力，兼具美觀、遮陽和省力優點的電動四輪車取而代之，成為暢遊田園風光的首選；不料，昨日發生馬來西亞籍遊客摔落田間，導致眼傷，安全疑慮與納管聲浪再起。

台東觀光風景區電動車意外事故頻傳，為了加強管理，台東縣政府於2021年2月20日公告訂定「台東縣慢車管理自治條例草案」，規範以人力為主、電力為輔，且為三輪以上僅限於觀光用途使用之供載客或租賃車輛，須向主管機關申請登記，並經核准取得營業慢車許可證及號牌後，始得行駛於特定地區，然而至今未上路。

據了解，主要原因為自治條例草案規定營業慢車之登記，須向主管機關提出車輛出廠證明、型錄、使用說明書或其他證明文件，然而現行電動四輪車多為拼裝車輛，無以出具相關文件。

對此，電動車出租業者表示，希望縣府盡快訂定規範，讓車輛得以納管納保，保障遊客安全。

台東縣府交通及觀光發展處則回應，關於車輛出廠證明難題，目前研議以第三方認證作為解套方法，但出租車業者須自行負擔相關費用，相關細節持續與業者溝通協調中。