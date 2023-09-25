有些人過於在乎他人看法，在相處過程中常常不由自主地想要討好對方。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、巨蟹座、天秤座和雙子座在社交中總是努力迎合他人，希望在大家面前留下好的印象，很容易變成「討好型人格」。

第一名：雙魚座

雙魚座常常為了不傷害他人感情，而委婉地表達觀點，並挑選最合適、體貼的用字遣詞，以在社交場合中贏得好感。然而雙魚座在社交中有時會感到疲憊，因為他們很容易感受他人的情感，把別人的問題當成自己的處理，這種自我消耗會造成情感疲勞，分不清哪個才是屬於自己的情感，因此在照顧他人的同時，也要記得照顧好自己。

第二名：巨蟹座

巨蟹座是家庭和友情的守護者，願意為了和諧付出一切，擅長用溫暖的話語撫慰心靈，表達對他人的關心與關愛。然而巨蟹座習慣性地將別人的需求放在自己的需求之前，經常忽略心中的感受與願望，進而造成情感壓力累積，嚴重可能導致情緒崩潰，因此巨蟹座需要學會堅持底線，並正視自己的需求。

第三名：天秤座

天秤座擅長在社交中維持和諧，總是能巧妙地化解衝突，用理性和平衡的話語溝通，被大家認為是最好的調解人。不過天秤座為了維護和平公正，有時會放棄自己的立場與需求，這種妥協會讓他們感覺失去了一部分的個性，並忽視了心中的希望，因此在追求和諧的同時，也別忘了堅持原則和價值觀。

第四名：雙子座

雙子座機靈且善於社交，能夠輕鬆地和不同類型的人交流，是社交場合中的寵兒。但雙子座也會陷入自我掙扎，在社交中為了取悅他人，有時會隱藏真實的感受和想法，以適應不同的社交環境，這種不斷變化可能會導致疲憊與迷失，因此要學會在社交中保持真實自我，不要為了取悅他人而放棄本性。