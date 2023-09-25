金馬創投會議25日公布所有類別的入選企劃名單，今年共有46件電影企劃脫穎而出，創作團隊包含多位金馬得主，特別的是，可從名單中看到億萬票房男星林柏宏升格監製，聯手電影《本日公休》導演傅天余推出新企劃《狗的眼睛裡世界是什麼顏色》。
林柏宏養狗愛狗，相關題材的企劃獲肯定，他開心表示：「很感謝傅天余導演邀請我一起參與，我們都從狗狗身上體會了許多關於生活與生命感受，也希望自己能從演員的角度帶給故事更豐富的樣貌，這是我第一次擔任長片監製，還在學習中，很感謝金馬創投。」
其他入選作品還有黃信堯以紀錄片《天皇玉音超推理》翻玩台灣挖寶人傳說；《九降風》、《夕霧花園》導演林書宇攜手夏于喬合作《像我這樣的愛人》挑戰驚悚畸戀；《逆光飛翔》、《下半場》導演張榮吉的《懸命一線》上演洗窗工受困高樓的求生冒險；憑《哈勇家》勇奪金馬獎最佳導演的陳潔瑤新片《聖女頭顱》以泰雅神話串起跨時代愛戀等。
今年亦有多位金馬獎最佳新導演入圍者也再接再厲提出新企劃，如《查無此心》導演曾英庭的《旺的Girl》刻劃非法移工的揪心愛情；《孤味》導演許承傑的《雙囍》讓被逼急的新郎同時辦兩場婚禮；《誰先愛上她的》導演許智彥的《嘻哈糶手》拍攝過氣歌手用饒舌賣魚；《KANO》導演馬志翔的《樂之茉》以孩童視角看見魯凱之美。
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