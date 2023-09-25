許多公司業務量太多時，都會安排員工加班完成工作。一位職業媽媽近日被公司問到連假加班的意願時，因為小孩放假、沒有後援幫忙顧小孩，所以表達無法加班，沒想到卻因此遭到同事討厭，讓她只能對自己喊話，「對我自己說加油」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，最近公司業務量很大，需要員工們每天加班解決燃眉之急，她平日也會幫忙加班幫忙完成公司的需要，不過由於她沒有後援可以顧小孩，所以假日加班方面只能全數拒絕；近日公司調查員工們連假加班的意願，「我表示小孩放假沒辦法」，沒想到卻因此惹人嫌。

原PO透露，有同事說「這麼多天，妳都不能來一天，會被討厭」，接著真的有位同事原本和原PO關係很好，在她表達無法加班後不跟她講話、訊息不讀不回，讓原PO感嘆，「為了小孩為了錢，去上班前，對我自己說加油」。

對此，許多網友紛紛回應，「學習把同事當同事吧！放入過多感情難過的只有你自己」、「被討厭就被討厭啊～反正妳是去賺錢又不是去交朋友，事情有做好，拿到該拿的錢這就夠了」、「有些人還沒當媽媽，不懂媽媽的難處，有些人有後援總會幫忙，也無法理解沒後援的媽媽」。

事後原PO補充，其實公司不強迫加班，員工想要多賺點錢可以自己選擇加班，同事也不需要負擔她的工作量，另外原PO詳細了解後得知，關係好的同事只是忘記帶手機才沒回應，還反過來安慰她不要想太多。