近日歐盟委員會主席馮德萊恩聲稱已啟動對中國電動汽車接受政府補貼的調查，並評估歐盟是否因此對中國電動車加徵關稅，此一政策在歐洲引起不少反對意見。德國經濟部長哈貝克認為，中國人很聰明，要賣車給他們已愈來愈難，一旦對中國電動車加徵關稅，很快會遭到中國人的報復。

《快科技》報導說，歐盟調查中國電動車補貼，主要是為保護歐洲車企，避免他們因為中國電動車接受補貼造成低價競爭的傷害。不過德國經濟部長哈貝克認為，德國汽車製造商擔心此舉會招致中方反制措施，因此在調查中國電動車接受政府補貼的問題上，德國和法國存在不小的分歧。

哈貝克解釋道，德國汽車在中國賣得比較好，法國車在中國的銷量完全不及德國車，如果歐盟針對中國汽車加征關稅，歐洲將被迫面臨中國的反制行動。但是對法國來說，這不是問題，因為他們在中國市場上銷售的汽車並不多，但德國汽車在中國賣得好，此舉將會大大影響德國車在華的銷售。

哈貝克表示：「我們曾向中國銷售大量汽車，但現在變得有些困難了。因為他們很聰明，也知道如何製造電動汽車，中國電動汽車市場增長非常、非常快。”

報導說，以德國為代表的歐洲汽車業界紛紛發出警告，提醒歐盟此舉只會「玩火自焚」。賓士、博世等德國知名跨國公司也相繼發聲，稱「貿易保護主義」以及和中國「關稅戰」的結果只會是雙輸。