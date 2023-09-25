一名有糖尿病史的6旬婦人，一直以來血糖控制得宜，但在某次例行回診時，卻被發現膽固醇飆到400mg／dl以上，經仔細詢問才知道，原來患者吃飯時喜歡拌豬油，造成數值飆升。營養師表示，豬油飽和脂肪含量高，在常溫下呈固態，所以會卡在血管壁裡面，久了就會發炎，進而導致血壓上升、中風、血栓等情況。

營養師方慈聲在《醫師好辣》節目中提到，該名6旬女性病人，罹患糖尿病已有很長一段時間，知道澱粉和水果都不能吃過量，但又覺得老人家太瘦會沒福氣，加上聽信鄰居說，市售植物油都是用化學藥劑調和，不太健康，於是就自行煉豬油拌飯吃，造成回診血液檢查時，膽固醇指數超標2倍。

方慈聲進一步說明，豬油飽和脂肪含量高，在常溫下呈固態，所以會卡在血管壁裡面，久了就會發炎，進而導致血壓上升、中風、血栓等情況。

因此，方慈聲就向患者建議，應改吃橄欖油、苦茶油或芥花油等植物油，而椰子油和棕櫚油雖同屬植物油，但飽和度很高，盡量不要多吃。至於動物油，她則強調，基本上有腳的都不是太好的選擇，若要吃，選魚油較佳。