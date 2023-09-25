女星Angelababy（楊穎）過往與男星黃曉明曾有過一段婚姻，但惜於去(2022)年宣布離婚，斬斷7年的婚姻關係。事後兩人的感情動向也備受關注，不僅男方屢屢被傳與一名白富美網紅互動密切，女方也遭爆「有第二春」，而Angelababy也對此回應了。

Angelababy日前遭微博博主《酷哥追星日記_》爆料，稱自己跟拍她多日後，發現有名神秘男子頻頻出現在她的生活周遭，不僅陪她去拍戲、待在她的車內，還知道Angelababy的家中密碼，進而引發兩人交往的傳聞，雖然當時女方的助理已發文表示：「我姐單身。」澄清交往傳聞，但相關風波並未因此平息。

而今Angelababy參與直播活動，被主持人問及：「網友們都十分好奇，你最近的戀情？」對此，她毫不猶豫地表示：「沒有。」火速澄清相關傳聞。相關畫面PO出後，粉絲們見此也紛紛表示：「單身不燙嘴」、「美女就是要獨自美麗」、「不用過多解讀，Angelababy的狀態超好超美的。」

事實上，Angelababy與黃曉明離婚後，便將生活重心專注於事業上，除了接下許多廣告、代言，也不時在社群上曬出工作花絮的美照，日前釋出的一組「敦煌風格」的美照，讓粉絲大讚：「有如神女下凡。」吸引不少人前來朝聖。