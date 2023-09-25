杭州亞運25日桌球男團4強賽，中華隊挑戰實力超強的地主隊大陸，中華由第7度征戰亞運的老將莊智淵領銜林昀儒、廖振珽，面對是男單世界前三樊振東、王楚欽、馬龍，中華隊一局未得，總比分0比3敗下陣來，儘管無法闖進金牌戰，由於桌球不進行銅牌戰，因此中華隊還是確定在桌球男團銅牌到手，連續3屆亞運桌球男團留下銅牌成績，大陸桌球男團則是距離亞運8連霸只剩一關。

第1點首局「桌球教父」莊智淵開局就被對手連得7分，隨後面臨2比10、現任球王樊振東擁有8個局點的劣勢，莊智淵奮力救回4個局點，可惜還是先讓出；次局莊智淵率先得分，中段樊振東一波連續得分要回氣勢再下一局；第3局一開始樊振東又是連續得分取得優勢，莊智淵利用變線破壞對手站為爭取分數，無奈個人還是越不過樊振東這關，最終莊智淵6比11、7比11、7比11落敗。

第2點中華隊世界排名第8的「小林同學」林昀儒面對世界第2王楚欽，首局1比1平手後王楚欽連得8分拉開，林昀儒追回4分後還是被對手先下一局；第2局換邊再戰，林昀儒在落後下努力突破王楚欽，可惜再度丟掉一局；第3局林昀儒仍想盡力拿到1局，曾取得2比1領先，只是又被王楚欽超前，5比11、5比11、6比11再是被大陸直落三搶下一點。

第3點賽事中華隊廖振珽挑戰名將馬龍，仍是無法拿下局數，4比11、5比11、5比11吞敗。