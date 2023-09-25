劉敬（左）、王渝屏分別穿上新生代品牌HANSEN和PCES服裝出席活動。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

GIOIA PAN服裝簡約又帶有奢華質感。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

JENN LEE服裝秀出不受社會價值觀束縛的叛逆感。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

IRENSENSE裝束設計剛柔並濟。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

Seivson時裝強調賦予女人魅力和力量。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

擅長結合台灣文化的INF，此次再秀創意翻玩辦桌文化。（臺北時裝週提供／朱世凱台北傳真）

每年時尚潮流瞬息萬變，不只富豪貴族，年輕世代們也在持續演進的趨勢中找出屬於自己的ICON，成為時尚多元的能量。向來重視時尚與文化跨界合作的「臺北時裝週SS24」，將在10月11日至10月17日於松山文創園區展開，25日舉辦展前記者會，點出本季以「青少年文化」為主軸，看好青少年穿搭蘊含獨特自我的文化態度，從當紅的影劇、音樂等面向就可略知一二，於是將熟悉的潮流元素融入並代表青春世代力挺臺灣品牌。

由文化部、經濟部等單位共同主辦的「臺北時裝週SS24」將呈現15場精彩品牌秀。文化部政務次長王時思表示，全球文化進入更分眾化、多元化、年輕化趨勢，從過去把時裝品牌的標誌穿上身就代表時尚，如今則更講求個人的文化素養及對文化的理解，建立屬於自己的品牌，透過此次活動亦可成呈現屬於台灣的時尚角度跟眼光，未來也會積極更緊密串連設計師、紡織廠、宣傳行銷等面向，讓台灣設計師走上國際也能打團隊戰，不再單打獨鬥。

本次「臺北時裝週SS24」將運動、電玩、搖滾、嘻哈等眾人熟悉的元素呈現在每件單品上，以生活日常作延伸頗具親和力。展前記者會邀請入圍金鐘戲劇節目女配角獎的王渝屏及新生代演員劉敬出席，兩人分別穿上新生代品牌PCES和HANSEN服裝，劉敬誇讚層次感設計適合身形偏瘦的他，「看起來像海盜一樣，跟平常是不同風格。」王渝屏也稱讚禮服優雅休閒不失質感，也讓她回憶起過去作模特兒的時光，更現場與劉敬過招如何在時尚舞台上擺出嚴肅表情。

另外，本次活動也展出同步於東京時裝周發表的IRENSENSE服飾，透過生活中的視覺感知及剛柔並濟手法，揉合至無性別限制的特殊版型結構中，打造有趣且藝術的穿衣風格；JENN LEE巧妙將品牌標誌性紅黑色融合工藝文化，猶如車鏈點綴裝束上，彰顯不受社會價值觀束縛的叛逆感。

擅長打破框架的Seivson透過獨特視角解構服裝，呼應品牌強調的賦予女人魅力和力量的時尚態度。GIOIA PAN設計向來簡約又帶有奢華質感，當模特行走時，閃耀的水藍色面料很能抓住視線；另外，總愛翻玩台灣文化的INF，此次結合辦桌文化相當有個性，創意感也令人會心一笑。