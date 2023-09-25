日本37歲女星北川景子17歲時就出道擔任雜誌模特兒，後參演《美少女戰士》真人版電視劇打開知名度，她陸續接演《帥哥西裝》、《月之戀人》、《房仲女王》、《離婚活動》等等影視作品，她2016年和樂團BREAKERZ的主唱DAIGO結婚，婚後誕下一女，今日她突宣布二度懷孕，工作將會繼續進行。

北川景子2016年和樂團BREAKERZ的主唱DAIGO結婚，DAIGO的外祖父是日本前首相竹下登，而據日媒爆料北川景子父親是日本最大機械製造場三菱重工的重要幹部，兩家背景門當戶對。婚後兩人不急著做人，直到2020年才誕下一女，今（25）日北川景子透過官方網站宣布喜訊，表示再次懷孕了，想告訴大家肚子中懷了新生命，這幾天充滿迎接新家庭成員的喜悅，並祈禱孩子能夠順利出生，工作上她會一邊照顧身體狀況，一邊盡力工作，同時向一直支持她的所有工作人員表達感謝，也由於身體狀況，本月和下個月的活動會坐在椅子上進行，希望大家諒解，也很期待與大家見面。

北川景子透過官方網站發聲。（圖／翻攝北川景子官網）

過去北川景子懷孕時，就有日媒報導婆婆送她2億日元（約台幣5600萬元）的豪宅，北川景子和DAIGO於2020年春天搬入位於東京高級住宅區的豪宅，該棟房產是DAIGO母親內藤圓子以公司名義買下，新屋面積非常寬敞，且傳婆婆當時對於肚中寶寶寄予厚望，希望能繼承DAIGO外公成為政治家，如今再懷二胎也不免被猜測寶寶性別。