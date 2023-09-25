從年底到明年初，共有兩團國際馬戲團來台開演。（寬宏提供）

兩大國外豪華馬戲團將接力重磅襲台，2023年底到2024開春之際將帶給台灣觀眾前所未見的視覺饗宴！首先搶在今年12月30日與31日登場的，是由全球頂尖娛樂公司Q製作隆重推出的最新力作《光影魔幻馬戲團LUMIA》，於跨年帶來一場超現實的異次元之旅。

《光影魔幻馬戲團LUMIA》以光影交織出獨一無二的的魔幻盛宴，突破傳統的馬戲團表演，融合拉斯維加斯極高奢華的藝術與科技規格，聚集了全球身懷絕技的特技菁英，其中也不乏來自太陽馬戲團的班底。劇情描述主角伊沃為逃脫現實生活，無意間陷入遊戲宇宙，宛如闖入未來的星際世界，讓觀眾在欣賞令人歎為觀止特技表演的同時，更能反思世界對人類所帶來的矛盾。

緊接著在2024年開春之際，大年初三到大年初五，是由奧林匹克滑冰團隊所率領的頂尖馬戲團陣容，結合冰上藝術和馬戲特技的《美國冰上大馬戲團》，這回將在「冰上」呈現出絢麗的魔幻舞台，把冰上藝術與刺激腎上腺素的馬戲團特技巧妙的融為一體，絕對顛覆刻板印象。兩大馬戲團將同步在26日上午9點正式開賣。