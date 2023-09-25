新北市長侯友宜請假拚總統大選，引發綠營不滿，新北市議會明天開議，雖第一天只是預備會議，但藍、綠黨團都已發動甲級動員令，綠營訴求要侯友宜銷假上班，後天到議會做市長施政報告，若由代理市長劉和然報告，不排除杯葛上台；藍營則預期綠營會杯葛，也發出甲級動員令以因應突發狀況。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，明天會強烈要求侯友宜銷假回來上班，27日到議會進行市長施政報告、總預算說明以及總質詢市政報告；認為做為民代該講的還是得講，不能默默就過了。

如27日仍由劉和然至議會進行市長施政報告，鄭宇恩說，原則上議員應該不會同意、也不認同，因為劉和然就是在搞政治迫害，誰願意聽他講施政報告，他的市政責任則就是挑哪幾個議員在黑名單內而已，議員應該不會同意他上台報告。

國民黨新北市議員呂家愷表示，黨團預期民進黨團將會杯葛相關議程，已發布甲動，並請託無黨聯盟協助讓議程能順暢。