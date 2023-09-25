明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，包括4名消防員不幸殉職，再掀消防員權益的熱議。總統蔡英文2018年曾宣示，將以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力，如今證實跳票也引發討論。粉專「政客爽」挖出總統蔡英文2018曾喊「補充人力，裝備升級，這兩件事情不能再拖，我們一定全力去做到！」同年敬鵬大火再次強調「答應他們的承諾我一定會做到！」如今跳票，視察明揚大火只說「辛苦了」，引網友炸鍋痛批。

政客爽今(25日)在臉書發文直言，民進黨講的承諾跟政見基本上就是沒有可信度，因為他們自己就能證明這一點。這幾年消防員人力不足問題依然存在，這幾年消防員裝備升級問題依然從在，而消防員不幸殉職的事情，在當下仍在發生。「最後，就剩一句『辛苦了』？」

政客爽在附圖中挖出蔡英文在2018年的2則相關發文，她在1月19日消防節發文提到，準備總共2億8000萬元的預算，用來提升第一線消防員的救災和防護裝備，並強調「補充人力，裝備升級，這兩件事情不能再拖，我們一定全力去做到！」

2018年4月28日曾發生桃園敬鵬工廠大火。當時工廠內存放大量柴油與化學藥劑，導致火勢一發不可收拾，再加上過程中廠房突然爆炸，最終造成6名消防員殉職，分別是李翰霖、游曜陽、林伯庭、余佳昇、游博瑜以及林尉熙。同時，廠內兩名泰籍移工也不幸身亡。蔡英文30日發文表示「握著5位消防英雄家人的手，家屬告訴我，他們不希望讓弟兄們白白犧牲，他們的心情我能體會，答應他們的承諾我一定會做到！」

但此次發生明揚大火災況，有如敬鵬大火悲劇重演，消防弟兄生命安全依舊缺乏保障，引來各界質疑聲浪。但蔡英文23日南下巡視火災現場時，卻絕口未提過去的承諾，只說「針對此次事件，內政部也在做各項調查，希望能盡速召開事故調查會，希望能盡快釐清事故原因，也請相關單位提供家屬最即時的幫助。此次救援的難度很高，我要跟救災的警消、同仁說聲辛苦了，中央將會持續協助地方恢復正常生活。」

政客爽留言說「如果都做到，消防員就不會出來抗議了？」網友表示「今日公祭，明日忘記」、「嘴砲執政，空心保證」、「都講講的而已！去看看她的安全社會網就知了」、「大概也是要消防員自己去爭取吧」、「2024後不關我的事啦！連裝都懶得裝了」、「你們聲音我們聽到了」。