有些男女組合看似冤家，實則意外速配。《搜狐網》盤點十二星座組合，其中有5個星座男女組合，令人跌破眼鏡。外界以為他們個性不合，但細究更深層的星座特性，兩人在一起根本是天作之合。

▌巨蟹男VS.射手女

不瞭解內情的人，覺得巨蟹男和射手女一定是相互指責。畢竟一個愛家庭，一個愛自由。可實際上射手女單純直接的作風，深深感染了敏感的巨蟹男。讓他無需隱藏自己的情感，大膽去愛。

▌獅子男VS.天秤女

獅子男和天秤女是容易冷掉的組合，雙方各有社交空間，風格卻相差十萬八千里。獅子男挑女友時，亮麗有氣質的天秤女最能吸引他，而天秤女面對獅子男戲劇化的追求，往往也難以抗拒。加上獅子男會展現超Man的一面，對天秤女來說更是魅力無法擋。

▌射手男VS.水瓶女

射手男做事我行我素全憑感覺。水瓶女則是理性思考合理處理問題。他們在一起的話，可以好好打一架。不過水瓶女有獨特的馭夫秘術，讓射手男心甘情願臣服一世。於是，這世間又有了一對神仙眷侶。

▌處女男VS.雙子女

處女男愛碎碎念，雙子女喜歡辯駁，兩人簡直就是火星撞地球。雖然如此，處女男面對平易近人的雙子女時，卻會被她開朗的個性所吸引。兩人走在一起，其實彼此早就習慣互相鬥嘴，哪天突然分開還真會不習慣呢。

▌摩羯男VS.金牛女

摩羯男很會搞曖昧，老實的金牛女對此特別反感。摩羯男覺得金牛女死板，金牛女則覺得摩羯男很花心。誰都看誰不順眼，可是時間久了，金牛女會發現原來他只是裝出翩翩公子的形象。實則內心特別專情，摩羯男也會發現金牛女可愛單純的一面，兩個人自然而然就被吸引了。