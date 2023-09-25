《鳳姐》國際版海報正是高宇蓁本人的美背。（后花園提供）

「茶室版華燈初上」電影《鳳姐》，由戲劇女神高宇蓁首度擔任大銀幕女主角，主演包含高宇蓁、黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、瑪菲司等人，片中殘酷寫實的劇情揭露台灣早期雛妓文化以及人口販賣真相，並深入刻畫台灣茶室私娼生活。

《鳳姐》近日傳出捷報，入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元，並入圍「亞洲電影奈派克最佳新導演獎」，將於10月21日在夏威夷國際影展舉行世界首映，女主角高宇蓁得知後感到與有榮焉：「第一次當主演的電影就入圍國際影展，很開心也很榮幸！」

電影25日也釋出國際版海報，海報中的高宇蓁衣衫半褪，以背部全裸姿態端坐在日式屏風前，完美曲線一覽無遺，該畫面雖未露臉，但她依然堅持親自上陣，她也特別提到《鳳姐》是一個特殊題材的故事，她在片中飾演一名性工作者，劇情中有一些較為「激烈」的情慾戲，需要導演和演員雙方的互相信任才能順利拍攝，她很感謝導演邱新達給予她足夠的安全感，讓她能安心拍攝。