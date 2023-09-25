烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和加拿大總理杜魯道在加拿大國會帶領全體議員起立鼓掌，以表彰一名98歲納粹德國武裝親衛隊（Waffen SS）老兵於二戰期間對抗蘇聯的英勇事蹟，顯然的，他們有點狀況外。

A 98-year old was given standing ovation by the Canadian parliament during Zelensky's speech.



He was hailed as a hero for fighting against the Russians.



Yaroslav Hunk fought for the 14th division of the Waffen SS. pic.twitter.com/1J2lNywBM5 — UNN (@UnityNewsNet) September 24, 2023

據英國《晨星報》（Morning Star）24報導，《美聯社》網站的照片說明中間接提到這次表彰儀式，而98歲的亨卡（Yaroslav Hunka）接受全體國會議員掌聲的影片中被廣大網友注意到，引起了網絡上的不安，但大多數媒體都搞不清楚情況就進行報導。

亨卡先生當時在場，當烏克蘭總統在國會演講，要求持續對抗俄羅斯入侵其國。澤倫斯基的演講將俄羅斯歷史上一直視為烏克蘭的宿敵，並引用了1930年代的蘇聯大飢荒（其中也有數百萬俄羅斯人死亡），稱之為史達林對烏克蘭的蓄意種族滅絕。

亨卡先生因曾作為第1烏克蘭師——即第14武裝親衛隊SS「加利西亞」（Galicia）師對蘇作戰而受到掌聲，主要由烏克蘭納粹（班德拉運動）份子所組成，班德拉運動在烏克蘭清洗10萬餘波蘭人及其他族裔。

The villain lived long enough to become a hero.



MASSIVE OUTRAGE after Canada’s parliament gave a standing ovation during Zelensky joint address Friday to Yaroslav Hunka, a 98-year-old Ukrainian Nazi collaborator who served in a Nazi military unit during the Second World War… pic.twitter.com/DtaQBELZsG — Simon Ateba (@simonateba) September 25, 2023

報導稱，目前在將納粹分子如亞速營（Azov）和艾達營（Aidar）等各國過去報導的納粹民團納入烏克蘭軍隊後，這一事件凸顯了這場戰爭，被用來改寫歷史和洗白法西斯主義合作者，同時將蘇聯描繪為第2次世界大戰中的侵略者。

如今紀念紅軍的紀念碑以及數百萬烏克蘭人曾在其中對抗納粹歷史，已被拆除刪去，不僅在烏克蘭，還在其他東歐國家，包括拉脫維亞、保加利亞和波蘭也正在進行中。

去年，前東德總理克倫茲（Egon Krenz）對《晨星報》表示，歐洲的右翼分子正在利用參加第2次世界大戰的最後一代人過世來「抹去大眾對蘇聯解放歐洲的記憶」並「諷刺的是，同時還宣稱歐洲社會主義的一切都是非法的」