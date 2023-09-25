建築物遭燒得焦黑。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮新復裡1家鞋子加工廠，25日下午2點多發生火警，警消人員獲報到場滅火，火勢約在下午4點54分控制，所幸無傳出人員受困或傷亡。

火災發生時，附近居民看見濃煙火勢連忙報案，苗栗縣消防局獲報後，派遣消防人員前往救災，警方與通苑五南救難協會也到場協助封閉道路，協助疏導交通。

據悉，該工廠早已許多廢棄多時，今天下午不明原因起火，所幸事故未釀成人員傷亡，詳細起火原因有待釐清。燒面積約 100平方公尺。