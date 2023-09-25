苗栗廢棄鞋廠大火濃煙竄 附近道路封閉 19:022023/09/25 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建築物遭燒得焦黑。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮新復裡1家鞋子加工廠，25日下午2點多發生火警，警消人員獲報到場滅火，火勢約在下午4點54分控制，所幸無傳出人員受困或傷亡。 火災發生時，附近居民看見濃煙火勢連忙報案，苗栗縣消防局獲報後，派遣消防人員前往救災，警方與通苑五南救難協會也到場協助封閉道路，協助疏導交通。 據悉，該工廠早已許多廢棄多時，今天下午不明原因起火，所幸事故未釀成人員傷亡，詳細起火原因有待釐清。燒面積約 100平方公尺。 #鞋子 #工廠 #苗栗縣 #火警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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