1998年開始運作的國際太空站(ISS)，是地球軌道上最大的人工建築物，這樣一個長期的太空實驗環境，創造了許多的科學成就。不過它已經相當老舊了，多處地方遇到結構疲勞。美國太空總署(NASA) 徵求「國際太空站最終計劃」，其實就是如何將它安全的落入地球大氣層。

新阿特拉斯(New Altas)報導，根據目前的時程，NASA及其大多數國際合作夥伴，都打算將國際太空站經營到2030年，雖然有太空民間業者提出轉售方案，但是NASA沒有這個打算，因為基本結構將變得過於疲勞，無法繼續安全地容納太空人。

問題是，如何安全處置這個100噸的結構物？將其推入更高的軌道是不可行的，這會消耗大量的能量，可能導致其解體。另一種選擇是降低高度，直到被大氣層減速，然後與空氣高速摩擦而燒毀。

雖然原理很簡單，但是如何安全的執行，需要精密的計算。最初的想法是，使用俄羅斯的「進步號」貨運船(Progress)，這是俄羅斯的無人運輸貨船，在運輸工作完成後，能夠有額外的剩餘燃料，可以幫國際太空站推入預定軌道。但是NASA在經過一年的研究發現，進步號的動力可能不足，無法按預期工作。

但是NASA 沒有明說的事實是，因為地球上的政治爭端，俄羅斯與美國、歐盟都關係惡劣，俄羅斯已揚言在 2028 年退出國際太空站計畫。

作為替代方案，NASA提出一項新計畫，徵求各界開發「脫離軌軌飛行器」（USDV）此飛行器的任務是替國際太空站減速，最後脫離軌道。這項任務的技術難度不高，對現有的太空船進行修改即可，比如Space X的飛龍太空船(Dragon Spacecraft)，或是諾斯洛普格魯曼的天鵝座太空船(Cygnus Spacecraft)都就可以完成任務。