陸軍特種作戰指揮部杜姓輔導長2022年9月時帶著3名下屬，翻牆到營區旁便利商店飲酒作樂，天亮才從大門走回營區。特戰部得知後送辦，檢方依長官擅離部屬罪起訴，桃園地院審理，處有期徒刑1年2月，緩刑3年，並向公庫支付5萬元。

桃園地檢署調查，特戰部特戰一營營部連杜姓上尉輔導長2022年9月1日晚上6時至9月4日24時擔任部隊留守主官，應在部隊應付突發狀況。他卻在9月2日凌晨3時帶著3名下屬翻牆外出，並到隔壁超商飲酒，一直到早上6時24分，從駐地大門返回營區，部隊發現後，主動通知憲兵隊，檢方依長官擅離部屬罪起訴，杜男也在今年2月16日退伍。

法院認為，《陸海空軍刑法》的長官擅離部屬指有統率部隊權的長官，無正當合法原因，或未經權責長官許可擅自離開部隊，立法目的在於使指揮官能確實掌握人員及部隊動態，一旦擅離部屬行為，即可成立該罪。

杜男經憲兵隊詢問、檢方偵查，及桃院審理時坦承犯案，其他證人也坦承與杜一起翻牆。法院認為，杜男身為職業軍人，且是營區當周留守主官，竟在排定留守值班期間，未依規定完成請假程序，或找人代理，也無正當理由，就擅離部屬及勤務所在地，並在外逗留，放任本應負責勤務於無人可處理境地，顯見忽視法紀，有虧職守，考量犯後始終坦承犯行，態度上可，因此有期徒刑1年2月，緩刑3年，並向公庫支付5萬元，可上訴。