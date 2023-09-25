近日，國民年金監理委員會提案「儲蓄互助社辦理協助國民年金弱勢被保險人繳納欠費試辦計畫」，擬納入互助社並擴大範圍包括「喪葬給付」及「將屆滿老年給付5年請求權」對象。

有地方政府發現，部分民眾死亡後，因積欠國民年金保費導致遺屬無法領取相關給付，經試算後，領取互助社給付大於保費，對此媒合慈善團體、宮廟等提供周轉金協助。

除了喪葬給付外，地方政府也提案把將屆滿5年請求權時效的老年給付案件納進來，因為部分老年給付支出大於保費累積，且繳清保費後還能持續請領老年給付至其死亡為止。

例如屏東縣政府與地方慈善團體代墊國保保費合作，辦理至今已申請19案、並核准17案、皆是喪葬給付個案；台東縣政府與台東天后宮合作，也有約20案申請，目前僅針對喪葬給付個案。

國民年金監理委員會執行秘書石美春表示，部分民眾擔心受騙上當、而不願與國民年金服務員合作，屏東縣及台東縣因有往例可循，試辦計畫僅與2縣市的儲蓄合作社合作，若試辦效果不錯，未來考慮擴及其他縣市辦理。