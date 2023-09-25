2024總統大選，民進黨參選人賴清德的競選團隊，前立委郭正亮認為新潮流逐漸浮上檯面，政論節目主持人錢怡君認為「所以未來如果賴清德當選，滿朝盡是新潮流！」「一定是這樣！」郭正亮補充，也呼籲賴清德退出新潮流，否則以後執政也是這樣找人。

屏東明揚國際工廠爆炸案，屏東縣消防局長許美雪第一時間稱消防員射水後爆炸引發爭議，事後改口「未射水就發生連續爆炸」，遭外界質疑其專業性。許美雪隨後也遭起底，中央警察大學第48期畢業的她，並非消防體系出身，而是與前立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠是同學。資深媒體人黃揚明質疑，為何周春米也接著用她？

前立委郭正亮今（25）日在《新聞大白話》披露，賴清德競選團隊，新潮流都逐漸浮上檯面，段宜康和台中的利錦祥都歸隊，潘孟安是總幹事，祕書長許立明，全部是新潮流，段宜康是北流，利錦祥是中流，潘許是南流。

郭正亮說，民進黨內都知道，賴清德當副總統3年多，做過什麼事？總統不授權，他就沒事幹。另外，金融時報席佳琳寫疑賴論，質疑賴清德國安團隊怎沒有蔡英文的人？黃重諺跟著去美國是總統府監軍，趙怡翔去選市議員了，為何陸委會、國安會的人，都沒有人在賴身邊？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮推測，賴也知道美國的態度，所以他現在在降低台獨金孫的色彩，可是新潮流金孫的色彩越來越明顯，這才是他真正的盤。柯文哲最早講，現在是在跟新潮流選舉，這才是真相！

郭正亮指出，新潮流是民進黨內最有名的護短派系，最團結的派系。例如陳菊當監察院長，為何超思不立案調查，大直基泰就立案調查？這不是雙標嗎？因為林聰賢是他們的人！

「我呼籲賴清德退出新潮流」，郭正亮直言，段宜康和利錦祥都是很會選舉的人，賴清德看來看去，還是找原來自己的兄弟。未來恐怕也是他執政的風格，未來找人恐怕也是這樣找的。

主持人錢怡君認為「所以未來如果賴清德當選，滿朝盡是新潮流！」郭正亮認同，「一定是這樣！」