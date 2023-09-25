「柔道女王」連珍羚奪下杭州亞運女子57公斤級金牌。（毛琬婷攝）

「柔道女王」連珍羚前年在東京奧運淚灑武道館，流下不甘心的淚水，也促成她再戰亞運的決心，今天對戰生涯從未贏過的日本勁敵玉置桃，雙姝戰得難分難捨，直到黃金得分制才險勝，賽後她透露能中止對戰5連敗最大關鍵，不約而同與昨天率先奪金的楊勇緯提到同一人，就是要感謝日籍教練高市賢悟。

連珍羚在2015年亞錦賽、2017年日本東京大滿貫、2019年日本大阪大滿貫、2021年烏茲別克大滿貫、2022年亞錦賽都沒能從玉置桃手中取勝，這次亞運不僅斬斷對戰5連敗，也擋下她的連霸夢。

昨天楊勇緯在8強賽闖過日本好手近藤隼斗後，一路過關斬將最終奪金，賽後他也提到能夠搶下關鍵8強賽，最大功臣就是今年來台加入中華培訓隊的高市賢悟，今天連珍羚奪金後提到能扳倒勁敵的關鍵，同樣也是他。

連珍羚說：「很關鍵是有個高市教練，剛好這次有一個月在日本移地訓練，我也麻煩他到會社一起研究對手，賽前也給我很多意見，要怎麼對付這種類型的選手，很感謝他，還有一直陪著我的蔡（宜芳）老師。」