日常生活中很難見到，但有些老人總是仗著年紀就想插隊，要求年輕人禮讓，網路上不時會有人抱怨老人各種惡質「倚老賣老」的行為。近日就有網友稱自己的婆婆時常插隊，結果卻被一位年輕人用一句話「神反擊」，為了這句話，婆婆氣到午飯都吃不下，而這位媳婦則是在內心偷笑。

網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「婆婆平常購物結帳時總喜歡倚老賣老亂插隊，還笑我乖乖排隊當傻瓜。結果婆婆今天故計重施又插隊時，排她後方的年輕人竟然直接對婆婆說：看你『時間所剩也不多了』，就讓你先結吧！回家後為了這句話，婆婆氣到連午飯都不吃了」引起網友迴響。

不少網友在PO文下方留言表示，「家人教不來，就交給社會來教一定有用」、「那個年輕人講的真好」、「告知她，現在會被拍照上傳，甚至上新聞，讓她悶到晚餐都不吃了。」、「我婆婆是買東西愛殺價殺到店員翻臉不想理她，我都會偷偷在心裡笑她」、「哈哈哈以後大家遇到插隊也可以直接講，愛插隊..那就早點去地獄吧！」、「這招我一定要學起來」、「笑死，趕著投胎嗎？」、「這種老人真的很討人厭，上午去買水果也一個死老太婆插來我前面結帳，叫她排隊給我裝聾裝傻」、「傷害性不大侮辱性極強」。