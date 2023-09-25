新光三越最新店型「DIAMOND TOWERS」月底將試營運。（石智中攝）

日系潮流品牌HARE進駐DIAMOND TOWERS。（HARE提供）

DIAMOND TOWERS全台首發－保時捷全新電動概念店。（石智中攝）

DIAMOND TOWERS「美麗市場」PLUS超市升級登場，導入高端精品級食材、職人客製化服務等。（石智中攝）

裕隆集團旗下嘉裕公司新創品牌「勺日咖啡」，進駐DIAMOND TOWERS。（石智中攝）

DIAMOND TOWERS全台首發店－紐約現代簡約香氛MALIN＋GOETZ。（石智中攝）

初魚集團高檔鐵板燒li teppanyaki。（石智中攝）

新光三越全新打造的最新一代精緻店型－台北東區「DIAMOND TOWERS」，將於本月底試營運，外觀是亮眼的鑽石塔地標，商場面積僅4500坪，分為一館、二館各4層樓，樓上則是豪宅住家，總經理吳昕陽將其定位為「台北最時髦的社交中心」，也是全新嘗試的百貨店型，是新光三越全台第15家店、台北市第8家店。

「DIAMOND TOWERS」開幕推出5大亮點，包括米其林餐飲食品、香氛博物館、潮流運動選品概念店、時髦Social Space，及美麗市場超市。業種占比部分，餐飲面積達3成共占1500坪，是商場最大的業種，其次是精品如Dior、Burberry、Fendi、Loewe，面積占比共2成，尤其在二館1、2樓的Dior，占地258坪，是法國蒙田大道Dior總店的濃縮版，也是「DIAMOND TOWERS」面積最大的店，開幕時間待定。

「DIAMOND TOWERS」全店有5成都是獨家品牌，例如保時捷全新電動概念店、Loewe Perfumes香氛全系列概念店、法國皇室御用香氛Cire Trudon、香氛選品MAISON MARGIELA（10X）、紐約現代簡約香氛MALIN＋GOETZ、米其林主廚餐廳RESTAURANT A、印度餐廳夏花餐室、初魚集團高檔鐵板燒li teppanyaki、和牛燒肉料理板前中山等。總經理吳昕陽也強調，做出市場差異化，就不用怕被瓜分市場。

另占地200坪的超市「美麗市場」PLUS升級版，有別於以往將超市、美食街規劃於地下樓層，位於4樓的超市搭配落地窗景，在客席區就能欣賞忠孝東路時尚美景，除了高端精品食材外，還有首度導入的職人客製化服務、現作壽司，及日澳兩大產地和牛等，打造東區最精緻肉品專賣店，販售包括年產量才1000頭、台灣少見的神戶紅酒牛。因「DIAMOND TOWERS」定位在時髦社交中心，超市也精選國內外伴手禮，並在貨架的配色擺設上都十足用心，及提供客製化禮盒顧問。

新光三越營業本部副本部長歐陽慧表示，「DIAMOND TOWERS」首年業績目標25億元、來客目標200萬人，並不以年齡層為訴求，希望創造「下一個世代的時髦」。