大陸科學家最近利用轉基因技術將蛛絲蛋白基因植入蠶的DNA中，在蠶的腺體中產出蛛絲蛋白，從而讓蠶吐出了蜘蛛絲。這種生物基因技術生產的蜘蛛絲具有極高的強度，韌性比美國杜邦公司研發用於製作防彈衣的克維拉(Kevlar)纖維高出6倍。

據《快科技》報導，這項由上海東華大學研發成功新技術顯示，由家蠶吐出的蛛絲蛋白纖維表現出驚人的拉伸強度─高達1299兆帕（MPa），和驚人的韌性—達319兆焦耳/立方米（MJ/m3）。

此外，這種蠶吐出的蛛絲纖維重量極輕，有極高的機械性能，在軍工、醫療等領域都有應用前景。而養蠶、收集蠶繭、繅絲等已是相對成熟的商業體系。讓蠶吐出蛛絲，有助於實現其大規模商業化。

報導說，由於這種蠶吐出的蜘絲韌性比美國杜邦公司研發、可用於製作防彈衣的凱夫拉纖維的韌性高6倍，它將是合成纖維的可持續替代品。先前開發的人造蛛絲工藝需要在蛛絲表面塗上一層糖蛋白和脂質，以幫助它抵禦潮濕和日照，類似於蜘蛛在其蛛絲上塗的一層抗衰老的塗層。而蠶吐蜘絲時會在其絲纖維上包裹一層類似的保護層，無需再進行塗層加工。

研究人員表示，人類等生物體內只有20多種氨基酸，而一百多種工程氨基酸的引入，能為工程蛛絲纖維提供無限潛力。目前科學家正在瞄準研發2.0版本、3.0版本的改良後蛛絲纖維。