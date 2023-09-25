台南市登革熱受到假日效應的影響，今天新增323例，累計病例數9463例，尤以病例數剛破1000例的南區，最讓人擔心。此外，台南市3大藥師、醫檢師公會也決定加入防疫行列，將轉知所有會員藥局，遇有移工自行前往藥局購買普拿疼等退燒藥品且出現疑似登革熱症狀時，將直接媒介到快篩合約檢驗所或衛生所進行登革熱篩檢。

今天的新增病例數以南區66例最多，目前南區的累計病例數已有1136例，成為繼永康區、東區及安南區之後，第4個突破千例的行政區。此外，東區54例，北區及安南區各46例，永康區43例，中西區22例，安平區19例，歸仁區8例，關廟區5例，仁德區4例，安定區3例，麻豆區及新化區各2例，柳營區、善化區及學甲區各1例，年齡介於2歲至90歲。

下午羅一鈞在台南市登革熱疫情一級指揮中心會議表示，台南市的登革熱疫情自9月12日達到高峰以來，近期病例數已逐漸回落，出現反轉曙光；儘管今天受到假日效應的影響，病例數微幅上升，但是繼上周病例數明顯下降12％後，這1周的關鍵期更要乘勝追擊，持續落實孳生源清除，從源頭杜絕病媒蚊孳生。

羅一鈞還說，近期疾管署機動防疫隊的查核結果，也發現孳生源有減少的趨勢，顯示市民的登革熱防疫意識已有提升，但天溝、屋後溝部分仍是容易被忽略的地方，提醒家戶應該加強防範。

另外，台南市藥師公會理事長陳寶惠、台南市南瀛藥師公會理事長王英彥及社團法人台南縣醫檢師公會理事長潘顯堂等3人，今天也與台南市登革熱防疫總顧問許以霖共同商討防疫事宜。3人都表示，願意全力支援登革熱防疫工作，公會將轉知所有會員藥局，遇有移工前往藥局購買普拿疼等退燒藥品且出現疑似登革熱症狀時，將直接媒介到快篩合約檢驗所或衛生所進行登革熱篩檢；後續如有確診，還將協助輔導移工加入「台南共照雲」數位平台，提供確診者後續的追蹤與關懷，盼能為市民健康帶來多一層保障。