台灣民意基金會發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，蔡英文聲望下滑10.4個百分點，基金會董事長游盈隆解讀，此意味著贊同蔡英文領導方式的民眾約流失200萬人。對此，PTT網友表示，「還有人支持她比較意外」、「看來快要喊抗中保台了嗎？」

台灣民意基金會今（25）日發表「蔡英文總統聲望的最新動向」即時民調，該基金會董事長游盈隆分析，與上個月相比，蔡英文聲望出現巨大變化，總統職務表現贊同率下滑10.4個百分點、不贊同率上升5.9個百分點，由於1個百分點約等於19.5萬名選民，意味著贊同蔡國家領導方式的民眾約流失200萬人。

該民調詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：11%非常贊同、27.4%還算贊同、27.6%不太贊同、20.6%一點也不贊同、11.3%沒意見、2%不知道，游盈隆分析，這項結果傳達了一個重要的訊息，那就是蔡英文再度陷入新的執政困境。

看完這份民調的結果後，林濁水今在臉書指出，「不幸，總統在雞蛋門複製了論文門一樣的護短覆轍」！

PTT網友認為，「台灣民意基金會都只剩38%，那實際應該更低了！」「還有人支持她比較意外」、「看來快要喊抗中保台了嗎？」「2024人家就退休了，管你們支持啥？有差嗎？她根本沒差！」