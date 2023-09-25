許多人因為個人問題，外食時可能會請店家進行客製化。一位男子近日在台中某間知名連鎖拉麵店消費時，點了一碗「不加蔥」的限定版拉麵，沒想到上桌時卻發現拉麵有加蔥，一問之下店員竟回應，由於拉麵是限定版、不接受客製化，讓他直呼被當成白X，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當天他入座後詢問店員，「你們的餐點可以不加蔥嗎？因為線上點菜並沒有這個選項也無法備註」，店員回應，「我們的這個限定版是不加蔥的」，原PO因此安心點餐，沒想到拉麵上桌後卻有加蔥，此時原PO再度詢問店員，「那個你剛剛說沒有蔥，那怎麼這份有蔥？」，店員卻回應，「因為這份餐點是限定版，所以不接受客製化」，接著扭頭就走。

原PO怒轟，該名店員的說法前後不一，「現在是把我當白X耍就對了？」，但他不想因此進行爭辯，所以只是自己把拉麵裡的蔥花全部撈出來，並在事後於網路上發文提醒其他民眾，「各位以後要去吃這間務必慎選，員工說法反覆不一，出包了處理事情的態度也硬拗，讓客人自己吸收」。

對此，許多網友紛紛回應，「員工邏輯死亡，就是想好好吃個飯才問的，不給客製化沒問題，但必須老實告知裡面有什麼讓客人決定自己能不能接受吧？如果今天是對那個過敏出事了大家還會覺得客人毛多？如果客人真的無法接受那味道，乾脆整碗不吃了，是不是又要罵客人浪費糧食？」、「他知道他自己在說什麼嗎？」、「笑死了！這個員工教育很有問題」。