「柔道女王」連珍羚奪下生涯首面亞運金牌，頒獎時忍不住紅了眼眶。（毛琬婷攝）

站上杭州亞運頒獎台最高的位置，「柔道女王」連珍羚看著會旗冉冉升起、聽著會歌在場館中播放，讓她忍不住又紅了眼眶，「原本打算東京奧運後就要退休，這次亞運是我繼續站上賽場的理由，能走到這一步真的很感動。」而她原本還沒說出口的「下一步」，將續拚明年巴黎奧運。

2021年連珍羚在東奧失利、淚灑武道館，流下不甘心的淚水，這個不甘心也成為她續拚亞運的最大原因，而她今天在女子57公斤級連過4關，不僅讓中華代表團連2天有金牌入袋，更是柔道連2天寫下新猷。

奪金後經過混採區，連珍羚克制不住激動情緒，先蹲下抱膝痛哭了一陣子，平復情緒後才開始受訪，後來被問到是否有「重大消息」要宣布時，當時她表示，希望等情緒平復後再跟大家說，但後來被教練蔡宜芳提前「小暴雷」。

蔡宜芳談到這面金牌對柔道屆的意義時，提到連珍羚是個非常壓抑的選手，「這可能是她人生第一次崩潰大哭，她跟我說自己從來沒這樣過，她下來就跟我說：『教練，我好累。』我說，你還有再累的時候，還必須要再累下去。」為續拚明年奧運埋下伏筆。

後來在記者會上連珍羚也鬆口透露自己的下一步，「我想接下來的目標是以明年奧運為主。」蔡宜芳也提到，目前在爭取巴黎奧運積分上，目前中華隊有連珍羚、楊勇緯、林真豪是在安全名單中，而今天在女子70公斤級錯失銅牌的廖宇蓉也很有機會再為台灣搶下一席資格。