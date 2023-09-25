進口蛋爭議延燒，流向備受矚目，台北市長蔣萬安24日表示，畜產會稱必須向農業部以及律師討論，因此23日仍然沒有提供進口蛋品完整資料，衛生局將依法開罰，若仍舊不交就持續開罰。媒體人謝寒冰質疑，進口蛋擺在中央畜產會倉庫，有的一擺就2、3個月，到底在幹什麼？真的有進這麼多蛋嗎？會不會有人故意報假帳賺差價，反正負責查收的是畜產會，數字全任由他們掰？農業部、畜產會應完整公布決策及流向資料。

謝寒冰今(25日)在《大新聞大爆卦》節目表示，現在進多少、什麼東西，全都是他們在講，大家不要忘記，包括畜產會、包括海關、包括整個農業部，全部都是他們的人。「老實說，真實的數量到底是誰查核的？」

「我也一直覺得很納悶，你們有沒有注意到一個超級不合理的點？」謝寒冰質疑，就是他們進口蛋之後，擺在中央畜產會的倉庫，有的一擺就是2、3個月，請問一下他到底在幹什麼？大家不覺得很奇怪嗎？假設現在市場已經穩定了，應該可以趕快告訴大家，這個蛋可以不用進，或訂購數量不需要這麼多？為什麼還持續這樣進？

「我就在懷疑一件事，真的有進這麼多蛋嗎？到底數量真的是這樣嗎？」謝寒冰指出，他說總共到目前為止，進了1億4000萬顆，到底是1億4000萬顆，還是1400萬顆？「我不曉得！因為我現在很擔心，會不會有人故意報假帳？」然後到中間賺差價，反正我們農業部現在根據合約，就是他們那邊有出貨單據，只要有估價單，我們就直接給錢！完全是帳面，反正負責查收的又是中央畜產會，只要跟農業部講說有收到，不就結了？

「所以這個數字完全任由他們掰？」謝寒冰強調，所以他們現在為什麼不敢公布這個資料？這真的讓人覺得匪夷所思，這些蛋都已經過期了，反正已經過期了，你公佈會怎麼樣？「反正就是不能賣嘛，頂多就是這樣子而已！」那為什麼還不能公布？這流向到底去哪裡？

謝寒冰直言，「說真的，這雞蛋能做出什麼東西，難道牽涉到什麼國家機密？我們台灣是發明了用雞蛋作核彈嗎？我們應該沒這麼大的本事？如果沒有這麼大本事，就直接公布啊！」其實最簡單的事情，就是把你一開始會議決策的過程全部貼出來，然後所有進口蛋的資料也全部公布在網上，這樣疑慮自然會消失，蛋價也不會漲了，該吃的人自然就會去吃進口蛋，就不會有這麼多爭議了，「這麼多爭議都是你自己搞出來的！」