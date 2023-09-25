傭兵組織瓦格納集團領導階層於8月23日搭機時發生空難，包含首腦普里格津在內的領導階層「團滅」。雖然目前瓦格納集團是由白俄羅斯所掌控，但外界也一直推斷未來將會是由誰來領導瓦格納傭兵集團。而目前最有利的人選，應當是長年掌握瓦格納在非洲商業帝國的塞蒂（Dmitrii Sytyi）。

根據外媒報導指出，現年34歲的塞蒂畢業於俄羅斯聖彼得堡國立財經大學，之後又在法國歐洲知識經濟與管理學院（SKEMA）取得市場行銷和商業碩士學位。除此之外，他還精通俄語、西班牙語、英語與法語。而他是於2015年與瓦格納展開合作，一開始是隨著瓦格納成員登入非洲大陸，並且幫探勘採礦機會的探勘者擔任翻譯。

至此之後，塞蒂正式加入瓦格納集團，報導中也提到，2016美國總統大選網路輿論的背後操控者，就有塞蒂的身影，因為塞蒂本身就擁有一個媒體帝國，在非洲當地得以進行大範圍的反西方主義宣傳。除此之外，塞蒂也從中非共和國出口黃金、鑽石、木材，協助瓦格納賺取龐大的利益，

報導中也提到，目前的塞蒂已經是非洲業務的負責人，而且在非洲獲得多名獨裁者的支持，勢力十分龐大，塞蒂的座車甚至不需要有任何的許可證、車牌，就可以在中非共和國上自在行走，畢竟他的車在非洲當地實在太顯眼、太出名。

被問到在普里格津過世後，塞蒂是否還能繼續經營下去，塞蒂僅表示「我想一切都會保持原樣，我們將繼續在這裡工作」。